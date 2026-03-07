Edicole in crisi Lanciano azzera la tassa per l' occupazione del suolo pubblico

A Lanciano, il numero di edicole è diminuito da undici a cinque, segnando un calo evidente per il settore. La crisi dell’editoria si riflette anche sulla presenza di punti vendita di quotidiani e riviste, che affrontano difficoltà crescenti. Per sostenere questa attività, il Comune ha deciso di eliminare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Il Comune ha deciso di esentare le attività dal canone per l'anno 2026: sono quattro i chioschi-edicole in città che risparmieranno circa mille euro Di undici edicole esclusive ad oggi ne sono rimaste appena cinque a Lanciano. Una situazione che corre parallela alla crisi dell'editoria. Per venire incontro a un settore che fatica a rimanere a galla, il Comune di Lanciano ha deciso di esentare, per l'anno 2026, i chioschi-edicole dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Sono quattro le attività in città che ne beneficeranno, risparmiando così una somma di mille euro in media. L'iniziativa, nell'ambito della modifica delle tariffe del canone unico patrimoniale (Cup), segue quella del Comune di Fossacesia, dove però attualmente non ci sono edicole.