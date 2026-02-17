Occupazione del suolo pubblico ad Airola l’opposizione chiede la convocazione della Commissione

Il gruppo di opposizione di Airola ha chiesto ufficialmente la convocazione della Commissione comunale sull’occupazione del suolo pubblico, dopo aver scoperto che alcuni esercizi commerciali hanno iniziato a usare spazi pubblici senza autorizzazioni. La richiesta nasce dal fatto che le autorizzazioni sono state concesse senza controlli adeguati, creando confusione tra i cittadini e i commercianti. La situazione si è aggravata quando alcuni negozi hanno installato tavoli e stand lungo le strade principali, senza rispettare le norme vigenti. La richiesta dell’opposizione mira a chiarire chi ha autorizzato queste occupazioni e a verificare se ci sono state irregolarità.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo di opposizione del comune di Airola. Ad Airola si registra un crescente aumento delle difficoltà per la mobilità sul territorio cittadino a causa di sempre maggiori ostacoli presenti sul suolo pubblico, per la incessante e percepita come incontrollata realizzazione di strutture di fatto permanenti (nuovi volumi, pedane, gazebo, tende e dehors) e per il posizionamento di arredi e materiale vario (tavoli, sedie, riscaldatori, fioriere e bidoni dell’immondizia) che limitano la capacità di parcheggio e la libera circolazione, sia pedonale che stradale.🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

