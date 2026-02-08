Fossacesia azzera il pagamento del suolo pubblico per le edicole | Un investimento su cultura informazione e pluralismo

Il Comune di Fossacesia ha deciso di azzerare il pagamento del suolo pubblico per le edicole. La delibera, prevista per il prossimo 24 febbraio, eliminerà il canone patrimoniale per le rivendite di stampa quotidiana e periodica. L’amministrazione spiega che questa misura punta a sostenere cultura, informazione e pluralismo.

Il Comune di Fossacesia porterà all'approvazione del consiglio comunale, previsto per il prossimo 24 febbraio, una delibera che introduce l'esenzione totale dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le rivendite di stampa quotidiana e periodica.La misura nasce dalla.

