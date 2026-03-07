Un esperto ha commentato come i rapporti tra Italia e India siano diventati più intensi negli ultimi anni, in particolare nel settore della difesa e della sicurezza. Le due nazioni hanno rafforzato le collaborazioni, creando legami più solidi e articolati, senza che siano stati annunciati accordi specifici o trattative pubbliche. La relazione tra i due Paesi si sta evolvendo in modo sempre più stretto e articolato.

Negli ultimi anni, il partenariato tra Italia e India ha assunto una dimensione sempre più strutturata anche nel campo della difesa e della sicurezza. Dalla cooperazione industriale e tecnologica al dialogo tra forze armate, fino alla crescente attenzione per la sicurezza delle rotte marittime e delle infrastrutture critiche lungo l’asse Indo-Mediterraneo, Roma e Nuova Delhi stanno consolidando un rapporto che riflette trasformazioni più ampie dell’architettura geopolitica tra Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico, in questi giorni destabilizzata dalla guerra attorno all’Iran. In questa intervista, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago fa il punto con Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come Italia-India legano gli interessi strategici. Parla Perego

Dalla Cina all'India fino alla Russia: ecco chi è preoccupato per la caduta del regime iraniano. Il motivo? Interessi su commercio, difesa e petrolio

Groenlandia, Trump punta sull'isola: tra diplomazia e interessi strategici

Italia-India, Deloitte: ecco i settori chiave e le opportunità per le nostre aziende
Infrastrutture urbane, manifatturiero avanzato, bioeconomia e intelligenza artificiale. In un paper di Deloitte le nuove opportunità per le aziende italiane in India.

Italia-India, un allineamento industriale oltre che politico
Per decenni, l'India ha armato le proprie Forze armate con equipaggiamenti sovietici prima e russi poi. Una scelta che aveva una sua logica – prezzi accessibili, nessuna condizionalità politica, forni ...

