Groenlandia Trump punta sull’isola | tra diplomazia e interessi strategici

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nella Groenlandia, un’isola strategica nell’Artico, attraverso accordi diretti con le autorità locali. Questa scelta riflette interessi geopolitici e preoccupazioni sulla sicurezza europea e della NATO. La crescente attenzione verso la regione evidenzia l’importanza delle risorse e delle rotte commerciali nel contesto delle tensioni internazionali.

Gli Stati Uniti puntano sull'isola artica tra accordi diretti con la Groenlandia e timori europei sulla sicurezza della NATO. Washington – Il segretario di Stato Marco Rubio ha rassicurato il Congresso: le recenti dichiarazioni dell'amministrazione Trump sulla Groenlandia non indicano un'invasione imminente, ma l'obiettivo rimane quello di acquisire l'isola dalla Danimarca, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Le affermazioni sono state fatte durante un briefing di alti funzionari statunitensi, incentrato anche sull'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell'amministrazione per il futuro del Paese.

