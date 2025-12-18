Il vertice Ue di Bruxelles si apre in un clima di tensione e pressione diplomatica, con l'obiettivo di affrontare questioni cruciali come dazi, guerra e geopolitica. Le parole decise del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sottolineano l'importanza di mantenere i negoziati sui binari giusti, segnando un possibile punto di svolta per il futuro dell’Europa e la sua posizione nel contesto internazionale.

© Thesocialpost.it - Dazi, guerra e geopolitica: il vertice Ue che può ridisegnare il futuro dell’Europa

Il vertice di Bruxelles si apre sotto una pressione diplomatica straordinaria, segnato dalle parole perentorie del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha voluto sgombrare il campo da ogni ipotesi di rinvio o fallimento dei negoziati. La dichiarazione sulla necessità di non abbandonare il tavolo senza una decisione definitiva riflette l’urgenza di una Unione Europea che si trova a gestire contemporaneamente la sicurezza dei confini orientali e la definizione di nuove strategie commerciali globali. Al centro del dibattito svetta la questione del sostegno finanziario a Kiev, con una proposta che punta a utilizzare le risorse derivanti dai beni russi congelati per un valore stimato di circa duecentodieci miliardi di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: La guerra in Ucraina e il futuro dell’Europa

Leggi anche: Vertice a Copenaghen, Orban: "Vogliono la guerra e accelerare l'adesione dell'Ucraina con ogni trucco, diremo no" | Macron: "Droni che entrano in Ue possono essere distrutti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump in Asia, intesa sui dazi con la Cina - La prima tappa è stata al vertice Asean in Malesia, dove il presidente americano è intervenuto su dazi, guerra e rapporti internazionali ... rainews.it

Usa-Cina, accordo sui dazi: nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e Xi Jinping. ilmessaggero.it

Usa-Cina, arriva l’accordo: tregua sui dazi e intesa su TikTok. Cosa cambia in vista del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping - L'incontro tra Trump e Xi Jinping potrebbe scongiurare nuovi dazi e riavviare l'acquisto di soia americana da ... milanofinanza.it

Mentre il mondo guarda al frastuono della guerra dei dazi, una silenziosa guerra valutaria sta già cambiando gli equilibri globali, con ricadute sull’economia europea e italiana. Minidollaro, export in sofferenza, un’Europa ancora troppo timida nel difendere il p - facebook.com facebook