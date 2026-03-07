È tornato al mio dito sono senza parole | Lily Collins ritrova l’anello di fidanzamento che le era stato rubato 3 anni fa

Dopo tre anni, l'anello di fidanzamento di Lily Collins è stato restituito e ora torna a essere al suo dito. L'attrice aveva subito il furto dell'oggetto molto tempo fa e, recentemente, ha comunicato di averlo ritrovato. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti fan, che hanno seguito con interesse il ritorno del prezioso anello.

L'anello di fidanzamento di Collins, insieme alla fede nuziale e ad altri effetti personali, erano stati rubati da un hotel di West Hollywood il 6 maggio 2023 L’anello di fidanzamento di Lily Collins è tornato al dito dell’attrice. Ci è voluto del tempo, nello specifico 3 anni, prima che ciò accadesse. Nelle storie di Instagram la star di “Emily in Paris” si è detta senza parole dopo che la gioielleria Hakimian Imports di Chicago è riuscita a recuperare l’anello con diamante taglio rosa disegnato da Irene Neuwirth che le era stato rubato 3 anni prima. “Avere questo a casa significa molto per noi”, ha scritto in un selfie in cui mostra il prezioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lily Collins fa gli auguri a papà Phil Collins per i suoi 75 anni: «Mi considero davvero fortunata ad averti abbracciato, aver riso con te»«Ieri – ha scritto – papà ha compiuto 75 anni e io mi sento davvero grata per aver celebrato insieme.

Emily in Paris 5: i look di Lily Collins (dentro e fuori dal set) che sono già un'ossessione. Come copiarliIn principio fu Carrie Bradshaw: se è stata la giornalista più cool e sfortunata in amore di Manhattan ad impartire alle allora inesperte Millenials...

