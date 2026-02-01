Lily Collins ha festeggiato il compleanno del papà Phil Collins, che ha raggiunto i 75 anni, con un dolce messaggio sui social. L’attrice di Emily in Paris ha scritto di sentirsi fortunata ad averlo abbracciato e riso con lui nel corso degli anni. Nonostante i problemi di salute di Phil, Lily ha ribadito quanto sia importante averlo vicino e quanto sia grata per la loro relazione.

«Ieri – ha scritto – papà ha compiuto 75 anni e io mi sento davvero grata per aver celebrato insieme. Per tutto quello che hai realizzato, tutta la gioia che hai portato a così tante persone nel mondo per TUTTI questi anni, tutte le lezioni che abbiamo imparato, tutti i ricordi che abbiamo condiviso, e tutti i nuovi che ancora verranno, grazie. Mi considero davvero fortunata ad averti abbracciato, aver riso con te, ed essermi abbandonata ai ricordi con te in un giorno così eccezionale. Orgogliosa non rende l’idea. Ti voglio un mondo di bene.». Alle parole si sono accompagnate tenere immagini del presente e del passato, in cui si vede tutto l’affiatamento padre-figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lily Collins fa gli auguri a papà Phil Collins per i suoi 75 anni: «Mi considero davvero fortunata ad averti abbracciato, aver riso con te»

Phil Collins ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua condizione di salute, affermando di essere assistito 24 ore su 24 da un’infermiera.

Phil Collins condivide la sua esperienza di vivere sotto assistenza 24 ore al giorno a causa di problemi di salute.

