Emily in Paris 5 | i look di Lily Collins dentro e fuori dal set che sono già un’ossessione Come copiarli

Scopri i look iconici di Lily Collins in Emily in Paris 5, sia sul set che nella vita quotidiana, già diventati un’ossessione. Dalle eleganti mise parigine alle mise più casual, esploriamo come copiarli e portare un tocco di stile francese nel tuo guardaroba. Dopo Carrie Bradshaw, ora tocca a Emily Cooper ridefinire le tendenze per la Gen Z, tra charme e fashion statement irresistibili.

In principio fu Carrie Bradshaw: se è stata la giornalista più cool e sfortunata in amore di Manhattan ad impartire alle allora inesperte Millenials le regole della moda, è adesso Emily Cooper (alias Lily Collins) che introduce il nuovo fashion abbiccì alla Gen Z. La più nota — nonché incasinata — social media marketing manager americana trapiantata a Parigi è tornata sui nostri schermi con avventure e look tutti nuovi, sfilati tra la capitale francese e l’Italia, prontissima ad ispirare chiunque intenda esprimere sé stessa ed il proprio stile senza freni. Accrescendo ulteriormente l’inevitabile hype sollevato dall’ arrivo di Emily in Paris 5 su Netflix, l’attrice si è fatta parecchio notare per la miriade di mise eccentriche, ma sempre eleganti al punto giusto, sfoggiate dentro e fuori dal set. 🔗 Leggi su Dilei.it

