Il ritorno in campo di Lukaku sempre più vicino
Romelu Lukaku si avvicina al suo rientro in campo, pronto a riprendere il ruolo di protagonista sotto la guida di mister Conte. Dopo un periodo di assenza, l’attaccante belga si prepara a tornare in azione, segnando un passo importante nel percorso di recupero e ripresa della sua forma fisica e atletica.
L’attaccante belga pronto a rimettersi agli ordini di mister Conte. Il ritorno in campo dell’attaccante azzurro Romelu Lukaku è sempre più vicino. Secondo quanto riportato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Lukaku, spifferi sul suo ritorno in campo. A Udine non ci sarà ancora - Romelu Lukaku molto probabilmente non sarà del match contro l'Udinese, ma Conte non vede l'ora di riabbracciarlo e mandarlo in campo. msn.com
Napoli, Lukaku saluta a bordo campo: "Ci vediamo presto" - Big Rom, fuori dal 14 agosto per una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, è quasi pronto. napoli.repubblica.it
