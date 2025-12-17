Dybala Roma il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio | contatti continui con un club I dettagli

Il futuro di Paulo Dybala rimane al centro dell'attenzione nel calciomercato invernale. Dopo intense trattative, l'argentino sembra sempre più vicino a lasciare la Roma, con contatti continui con un club ancora da ufficializzare. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi sulla possibile cessione.

Dybala Roma, i contatti fra l’argentino e il Boca continuano in maniera intensa. Il calciatore scioglierà i dubbi solamente nelle prossime settimane Il futuro di Dybala continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Paulo . Calcionews24.com

