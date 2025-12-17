Dybala Roma il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio | contatti continui con un club I dettagli
Il futuro di Paulo Dybala rimane al centro dell'attenzione nel calciomercato invernale. Dopo intense trattative, l'argentino sembra sempre più vicino a lasciare la Roma, con contatti continui con un club ancora da ufficializzare. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi sulla possibile cessione.
Dybala Roma, i contatti fra l’argentino e il Boca continuano in maniera intensa. Il calciatore scioglierà i dubbi solamente nelle prossime settimane Il futuro di Dybala continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Paulo . Calcionews24.com
Dybala, futuro in bilico: la Roma apre all’addio, il Boca spera - Paulo Dybala verso l’addio alla Roma: il Boca Juniors osserva, tra contratto in scadenza e riflessioni sul futuro. europacalcio.it
Il rinnovo di Dybala con la Roma in standby, si rischia di replicare il capitolo Juve, l'apertura del Boca Juniors - Dybala corteggiato dal Boca Juniors, apertura del ds Marcelo Delgado all'acquisto del giocatore il cui contratto scade nel 2026 e il rinnovo è in stallo. sport.virgilio.it
Continua a far discutere la situazione di Paulo Dybala: il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno e, a partire da gennaio, potrà firmare un pre-accordo con un nuovo club. Al momento, la Roma non sembrerebbe intenzionata a proporre un rinnov - facebook.com facebook
La Roma continua a essere protagonista anchesenza Dybala. La squadra di Gasperini batte il Como 1-0 all'Olimpico e si riaffaccia nei piani altissimi della classifica di Serie A: trenta punti per i giallorossi, tre in meno dell'Inter capolista. x.com
