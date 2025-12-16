Roma-Como Dybala resta a guardare | zero minuti per la Joya

Nella sfida tra Roma e Como all’Olimpico, Paulo Dybala ha osservato la partita dalla panchina, senza scendere in campo. La vittoria dei giallorossi risolleva il morale, ma solleva anche interrogativi sul suo ruolo e sulla gestione degli spazi in squadra, lasciando aperto il dibattito sul futuro del talento argentino.

Nella serata dell'Olimpico sorride alla Roma, che ritrova i tre punti in campionato, ma lascia aperto un tema destinato a far discutere. Nel successo per 1-0 contro il Como, firmato dal gol decisivo di Wesley, c'è infatti una scelta che pesa più di altre: Paulo Dybala resta in panchina per tutta la partita, senza nemmeno un minuto concesso. Un segnale forte, forse il più netto da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina giallorossa. Una vittoria che cambia il sapore dell'1-0. Dopo due sconfitte consecutive maturate con lo stesso risultato, questa volta l'1-0 porta sollievo e fiducia. La Roma controlla il match, colpisce nella ripresa e gestisce con maturità il finale.

