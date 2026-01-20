Calciomercato Roma Dybala non rinnova? Ecco cosa vuola la Joya

Calciomercato Roma: Dybala non ha ancora rinnovato il contratto, suscitando interesse tra i tifosi e i media. Nel frattempo, l’accordo con Malen ha rafforzato il progetto della squadra, evidenziando la volontà di rafforzare l’attacco. La situazione contrattuale di Dybala resta sotto osservazione, mentre il mercato continua a offrire nuovi spunti e possibilità per il futuro della Roma.

Calciomercato Roma. L’intesa immediata con Malen ha acceso l’entusiasmo intorno a Paulo Dybala, confermando come il talento dell’argentino riesca a emergere e a connettersi rapidamente con quello dei compagni. In campo i segnali sono stati chiari: movimenti coordinati, giocate istintive e una sintonia naturale, tipica dei calciatori di alto livello. Eppure, dietro alle prestazioni, resta aperto il tema del futuro della Joya, che potrebbe trovarsi alle ultime apparizioni con la maglia della Roma. Il contratto di Dybala è in scadenza a giugno e la situazione resta delicata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 21 giallorosso avrebbe manifestato la disponibilità a ridursi in modo significativo l’ingaggio pur di restare nella Capitale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Roma-Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto l’allenamento della Joya Leggi anche: Dybala non dimentica la Juve: il gesto social per i 128 anni di storia del club bianconero. Ecco cosa ha fatto la Joya – FOTO Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Roma, Dybala shock: “Non so quanto rimarrò ancora qui. Per me adesso…” - Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave calciomercato Roma a margine dell'ultimo turno di Serie A vinto dai giallorossi ... news-sports.it

Calciomercato Roma, futuro Dybala in bilico: il Boca Junior lo vorrebbe a gennaio - L'attaccante argentino avrebbe aperto a un ritorno in patria e la società giallorossa sarebbe disposta ad accontentarlo ... it.blastingnews.com

Calciomercato Roma, le ultime su Dragusin x.com

CALCIOMERCATO ROMA: IL FUTURO DI BAILEY IN BILICO La Roma continua a riflettere sul futuro di Leon Bailey, con scenari che sembrano allontanarsi dall’Italia. L’attaccante giamaicano, deludente finora in giallorosso, potrebbe cambiare aria già in qu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.