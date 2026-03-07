Secondo un articolo recente, molte donne trovano difficile bilanciare gli impegni familiari con quelli lavorativi. La festa della donna viene vista come un’occasione per riflettere sulle condizioni di chi lavora, in particolare delle imprenditrici, che devono gestire contemporaneamente famiglia e attività professionali. Una situazione che ancora rappresenta una sfida per molte donne nel mondo del lavoro.

"La vera festa della donna? Un ambiente più favorevole alle imprenditrici che coniugano famiglia e lavoro". Lo rimarca Fulvia Fabbri, presidente di Donne Impresa Confartigianato cesenate e vicepresidente regionale. "Dal 2021 ad oggi, arco di tempo ad alta turbolenza in cui si sono succeduti gli effetti dello scoppio della guerra in Ucraina, crisi energetica che ha accelerato l’inflazione, la stretta monetaria più severa della storia dell’Euro e le incertezze da scoppio della crisi in Medio Oriente nonché la guerra dei dazi Usa – afferma la presidente – il tasso di occupazione per le donne si è attestato al 57,4%, inferiore rispetto alla media, ma in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dura coniugare famiglia e lavoro"

Leggi anche: Il lavoro da remoto rivoluziona il mercato: occorre coniugare meglio teoria e pratica

Leggi anche: Famiglia e lavoro, rapporto di Sviluppo Lavoro Italia: Cresce l’occupazione, l’istruzione riduce i divari

Les secrets du clan Dassault