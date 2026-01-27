Il lavoro da remoto rivoluziona il mercato | occorre coniugare meglio teoria e pratica

Il lavoro da remoto sta trasformando il panorama lavorativo in Italia. Per sfruttarne appieno i benefici, è fondamentale trovare un equilibrio tra teoria e pratica, promuovendo un modello organizzativo che favorisca responsabilità e cultura aziendale, senza compromettere la produttività. Un approccio equilibrato permette di adattarsi alle nuove esigenze, migliorando l’efficienza e la qualità del lavoro.

«Lo smart working sta cambiando il modo di lavorare nel nostro Paese. Bisogna prima di tutto orientarlo affinchè diventi un'evoluzione positiva del modello organizzativo, senza rischiare di indebolire produttività, responsabilità e cultura del lavoro. Tuttavia, da un lato la legge, riconosce il lavoro da remoto come strumento di conciliazione vita-lavoro; dall'altro alcune prassi amministrative sembrano andare in direzione opposta. Occorre, dunque, un intervento politico per garantire coerenza tra lo spirito del legislatore e la sua applicazione concreta». È il punto di vista dei professionisti espresso da Mario Chiappuella, commercialista e revisore legale dell'Odcec di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

