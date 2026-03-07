Dungeons & Dragons 2026 | Arrivano le Stagioni il ritorno degli Encounters e grandi novità per l’Italia

Durante il GAMA di Louisville, Wizards of the Coast ha presentato una roadmap per il 2026 dedicata a Dungeons & Dragons. Sono state annunciate le nuove “Stagioni”, il ritorno degli Encounters e altre novità specificamente rivolte al pubblico italiano. L'azienda ha illustrato i piani per rinnovare e ampliare l’esperienza di gioco, senza fornire dettagli sui contenuti precisi o le date di uscita.

Dal palco del GAMA (Tabletop Game Association) di Louisville, Wizards of the Coast ha gettato un ponte verso il futuro di Dungeons & Dragons, svelando una roadmap 2026 che promette di cambiare il modo in cui i fan vivono il gioco di ruolo più famoso del mondo. Non solo nuovi manuali, ma una vera e propria riorganizzazione dell’esperienza di gioco attraverso il concetto di “Stagioni” e un forte rilancio delle attività nei negozi. Dungeons & Dragons 2026: La Rivoluzione delle Stagioni e il ritorno dei D&D Encounters. La novità più rilevante introdotta dal Senior Vice President Dan Ayoub è la strutturazione dell’anno in Stagioni. Ogni periodo sarà caratterizzato da un tema portante, legato a un’uscita principale, e supportato da accessori, eventi di gioco organizzato e iniziative della community. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

