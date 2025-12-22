Dungeons & Dragons | Film + Fumetto + Gioco a Bucine

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Appuntamenti delle feste al teatro di Bucine, il pomeriggio del 28 dicembre: dalle ore 16:00 il teatro di Bucine si trasforma in un regno dell’immaginazione con Dungeons & Dragons: Film + Fumetto + Gioco. Un pomeriggio per tutti: ragazzi, giovani e famiglie, tra cinema, fumetti fantasy e sessioni di gioco dal vivo, in collaborazione con Ottava Brigata e Cronache di Ruolo, ingresso libero. Il nuovo anno si apre il 4 gennaio con Le voci di Esopo, un laboratorio - spettacolo per famiglie, presso la Biblioteca comunale di Bucine, condotto da Claudio Fuccini, prodotto da Diesis Teatrango. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

