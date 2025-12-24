L’ultimo titolo si chiama ’’Cronache di Dungeons& Dragons’, che ricostruisce non solo la storia del famosissimo gioco di ruolo ma anche le sue ricadute sull’immaginario collettivo. A scriverlo Riccardo Bruni e Angelo Trabalzini, per le Edizioni Neverend. E qui scatta la doppia attenzione che merita la pubblicazione. Perché Riccardo Bruni, scrittore e giornalista collaboratore di lunga data de La Nazione, nel 2025 ha deciso di intraprendere l’avventura di editore: "Neverend è nata dalla volontà di condividere passioni ed elementi che appartengono alla cultura popolare, dal fantastico alla fantascienza, dalla musica alla letteratura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un viaggio nel fantastico. Dungeons&Dragons

Leggi anche: I Love Lucca Comics & Games: uno sguardo all'"antro" di Dungeons & Dragons nella clip esclusiva

Leggi anche: D&D Incontra Hawkins, l’eredità dell’Hellfire Club in Dungeons & Dragons Campaign Boxed Set: Stranger Things Edition

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

FANTASTICO MEDIOEVO, SUCCESSO PER BASILICANTA, UN VIAGGIO NELLE SONORITÀ DELLA BASILICATA - facebook.com facebook