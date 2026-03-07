due composti della cannabis migliorano la salute del fegato

Due composti presenti nella cannabis sono stati studiati per il loro effetto sul fegato. La ricerca scientifica si concentra su come queste sostanze possano influenzare la salute epatica, con attenzione alle potenzialità terapeutiche. Sono stati condotti esperimenti per valutare il loro ruolo in relazione a patologie del fegato. I risultati vengono analizzati per capire se possano rappresentare un’opzione futura nel trattamento di queste malattie.

La ricerca scientifica continua a esplorare nuove soluzioni per combattere una delle malattie epatiche più diffuse al mondo. Un nuovo studio ha individuato due composti naturali presenti nella cannabis che potrebbero aiutare a ridurre il grasso nel fegato e migliorare la salute metabolica complessiva. Si tratta del cannabidiolo (CBD) e del cannabigerolo (CBG), sostanze che non producono effetti psicoattivi. Secondo i ricercatori, questi composti agiscono su meccanismi fondamentali delle cellule epatiche, migliorando sia la gestione dell’energia sia i processi di “pulizia” cellulare. La scoperta apre la strada a possibili terapie di origine vegetale per contrastare la malattia epatica cronica più diffusa a livello globale. 🔗 Leggi su Billipop.com

