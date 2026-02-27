le noci pecan migliorano il colesterolo e la salute del cuore

Gli scienziati dell’Illinois Institute of Technology hanno analizzato più di vent’anni di studi sulle noci pecan e hanno scoperto che queste frutta secca contribuiscono a migliorare il profilo del colesterolo e la salute del cuore. La ricerca si basa su numerosi studi che evidenziano i benefici delle noci pecan nel settore cardiovascolare. I risultati sono stati comunicati attraverso una revisione scientifica condotta dagli esperti.

Oltre 20 anni di ricerche hanno suggerito che le noci pecan sono in grado di supportare la salute del cuore e di migliorare sia i livelli di colesterolo che la qualità complessiva della dieta Ma non è tutto. Le noci pecan, oltre a migliorare i livelli di colesterolo, sembrano apportare benefici anche alla salute dell’intestino e del cervello. L’analisi è stata pubblicata sulla rivista “Nutrients”. Le noci pecan sono una varietà di frutta secca originaria del Nord America. Rispetto alle noci tradizionali presentano una forma più allungata ed hanno un sapore dolce e burroso. Il gusto ricco e la versatilità le rendono un ingrediente molto usato per la preparazione di dolci e piatti salati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Noci pecan, cuore più sano e colesterolo sotto controllo: le evidenze scientificheOltre vent'anni di studi suggeriscono che le noci pecan possano contribuire a migliorare i livelli di colesterolo e a sostenere la salute...

