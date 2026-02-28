Attacco all' aeroporto di Dubai drone iraniano colpisce lo scalo | persone evacuate

Un drone iraniano ha colpito l’aeroporto di Dubai, causando l’evacuazione di alcune persone e la sospensione dei voli. L’attacco ha coinvolto lo scalo senza provocare vittime note. Le autorità hanno avviato le operazioni di sicurezza e gestione dell’emergenza. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di verifica sono in corso.

L'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'aeroporto di Dubai. Allarme in tutta la cittàTra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in...

