Attacco all' aeroporto di Dubai drone iraniano colpisce lo scalo | persone evacuate

Un drone iraniano ha colpito l’aeroporto di Dubai, causando l’evacuazione di alcune persone e la sospensione dei voli. L’attacco ha coinvolto lo scalo senza provocare vittime note. Le autorità hanno avviato le operazioni di sicurezza e gestione dell’emergenza. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di verifica sono in corso.

Attacco all'aeroporto di Dubai, persone evacuate e voli sospesi. La struttura è stata colpita da un drone iraniano. Secondo i rapporti preliminari, il velivolo avrebbe raggiunto la zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuate Leggi anche: L’aeroporto di Dubai centrato da un drone iraniano: diversi feriti, evacuato lo scalo – Il video L'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'aeroporto di Dubai. Allarme in tutta la cittàTra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in... Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuate Approfondimenti e contenuti su Dubai. Temi più discussi: Attacco all'Iran, in tutto il Medioriente voli sospesi: situaizone caotica all'aeroporto di Dubai; Media, 'attacco dell'Iran con droni all'aeroporto di Dubai'; Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuate; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai. Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di DubaiLa risposta: «Con il martirio della guida suprema, la sua strada e la sua missione non andranno perdute né dimenticate, ma saranno al contrario portate avanti con maggiore vigore e zelo» ... gazzettadelsud.it Dubai sotto attacco, droni colpiscono l’aeroporto e la Vela – VIDEO?u000fu0018?\??????~L?u0004?`?%;??$u0005 {h1u0001?h??4?7B?u001d^ u0011??M??$u000b??L ?A?Dt*?&?u0011ML?u001cCU??#-?s????zt??3????x?G???,???jJ?9l??h?U?-a?>??u001b?nu0004;J??k?E??s?du livesicilia.it Droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Dubai: gente in fuga, diversi feriti #iran x.com Il conflitto in Medio Oriente si è esteso anche negli Emirati Arabi Uniti. Nella sera di sabato 28 febbraio un drone iraniano ha colpito l’aeroporto Internazionale di Dubai, uno degli scali più trafficati al mondo, costringendo le autorità a evacuare alcune zone e a - facebook.com facebook