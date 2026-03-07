Droni carichi di droga e smartphone | sventato nuovo tentativo al carcere di Avellino

I carabinieri di Avellino hanno intercettato un nuovo tentativo di consegna di droga e smartphone nel carcere locale, quando un drone è stato individuato volare sopra la struttura. Le forze dell’ordine hanno bloccato l’operazione e sequestrato l’apparecchio, che era carico di materiale illecito. Nessuno è stato arrestato e sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza e i soggetti coinvolti.

Cresce l'allarme per l'uso dei droni nelle attività criminali: la Polizia Penitenziaria in prima linea contro il traffico illecito Non si fermano i tentativi di introdurre droga e smartphone all'interno della casa circondariale di Avellino attraverso l'utilizzo di droni. Un fenomeno sempre più preoccupante che dimostra come la criminalità continui a tentare di aggirare i controlli negli istituti penitenziari. Solo grazie alla prontezza e alla vigilanza del personale in servizio è stato possibile impedire l'ennesimo tentativo di traffico illecito. Troise lancia quindi un appello alle istituzioni affinché la problematica non venga sottovalutata: «È necessario investire seriamente in sistemi tecnologici e strumenti adeguati per contrastare l'utilizzo dei droni e il traffico illecito all'interno degli istituti penitenziari.