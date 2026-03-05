Tentativo sventato di consegna di droga con droni nel carcere di Avellino

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno intercettato un tentativo di consegna di droga all’interno del carcere di Avellino usando droni. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri tentativi di introdurre sostanze illegali nel penitenziario, con l’utilizzo di mezzi volanti non autorizzati. Gli agenti hanno fermato l’operazione prima che le sostanze arrivassero a destinazione.

