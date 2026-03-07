Drone la segue e scopre che è l'ex fidanzato che la spia e la fotografa | nei guai 31enne a Udine

Un uomo di 31 anni dell'Alto Friuli è stato arrestato dai carabinieri a Udine, che hanno scoperto che lo seguiva e lo spiava con un drone. Gli investigatori hanno accertato che il drone era usato per fotografare e monitorare la persona. Le forze dell'ordine hanno emesso un decreto di fermo nei confronti dell’uomo, che ora si trova a disposizione della magistratura.

Un 31enne dell'Alto Friuli è stato incastrato dai carabinieri che hanno emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di presentazione giornaliero disposti dalla Procura di Udine con l'accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025 ai danni della ex fidanzata, anche con l'aiuto di un drone.