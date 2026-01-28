Fa un incidente con la moto perchè ubriaco e si scopre che era un ' pezzotto' nei guai 30enne

I Carabinieri di Mondragone sono intervenuti in via Generale Giardini dopo un incidente stradale. Alla guida, un uomo di 30 anni che stava guidando ubriaco. Durante i controlli, hanno scoperto che l’uomo aveva una moto “pezzotto”, ovvero contraffatta. Per lui sono scattate le manette e sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dello scontro.

L'incidente in via Generale Gardini a Mondragone. Denunciato per riciclaggio e guida in stato di ebbrezza alcolica A Mondragone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Generale Giardini per un sinistro stradale, avvenuto per cause attualmente in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, una moto Honda X-ADV 750 priva di targa, condotta da un 30enne del posto, che a seguito dell’impatto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso il presidio ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno.🔗 Leggi su Casertanews.it

