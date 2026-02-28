L' Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l' aeroporto di Dubai Allarme in tutta la città

Un drone iraniano ha colpito l'aeroporto di Dubai, causando un allarme generale in tutta la città. L’attacco si è verificato in un momento di tensione tra Iran e gli Emirati Arabi Uniti, che ospitano basi militari statunitensi e sono entrati nel mirino delle rappresaglie di Teheran. La situazione ha portato a misure di sicurezza rafforzate e a un clima di preoccupazione tra i residenti.

Tra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai. La metropoli, la più popolosa della federazione e negli ultimi anni tra le destinazioni preferite dal turismo occidentale, sabato pomeriggio è stata interessata da una serie di attacchi condotti con droni e missili. Sui social network sono stati condivisi numerosi filmati che mostrano i danni subiti da un hotel di lusso situato su una delle celebri isole artificiali a forma di palma, il Fairmont The Palm. In uno dei video si percepisce chiaramente il sibilo di un oggetto in caduta, seguito da una violenta esplosione; in un altro si vede levarsi una colonna di fumo nero accompagnata da un vasto incendio, poi domato dalle squadre di emergenza.