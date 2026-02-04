Colloqui Iran-Usa venerdì in Oman Abbattuto drone che si era avvicinato a portaerei LIVE

Venerdì si sono incontrati in Oman per i colloqui tra Iran e Stati Uniti, mentre un drone si è avvicinato troppo a una portaerei americana e è stato abbattuto. La giornata si è accesa di tensioni, ma anche di segnali di possibili passi avanti nella crisi tra i due paesi.

Il cielo del Golfo Persico si è incendiato di tensione, ma anche di speranza, in una giornata che ha segnato un punto di svolta nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Venerdì mattina, alle 07:15 ora locale, un drone iraniano è stato abbattuto da un caccia FA-18 della marina statunitense, a circa 120 chilometri dalla portaerei USS Lincoln, ormeggiata nel settore meridionale del Golfo, vicino alle acque territoriali dell'Oman. L'incidente si è verificato mentre il velivolo non pilotato si avvicinava a una velocità costante, rilevato dai radar del gruppo navale americano alle 06:48. L'ordine di intercettazione è arrivato da Washington con un'ora di anticipo rispetto al previsto, dopo che l'Ufficio di sicurezza nazionale aveva ricevuto segnalazioni da sensori satellitari e da agenti sul campo a Muscat.

