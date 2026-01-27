Annegati tre turisti francesi | la loro imbarcazione si è ribaltata vicino a Mascate in Oman

Un incidente in mare ha causato la morte di tre turisti francesi vicino a Mascate, in Oman. La loro imbarcazione si è ribaltata nelle acque al largo della capitale, portando a un intervento di soccorso. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività marine in zona e sulle condizioni del mare in quella regione.

Almeno tre turisti francesi sono annegati in Oman, dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta nelle acque al largo della capitale del sultanato, Mascate. Questa mattina, la Royal Oman Police ha confermato il fatto che la barca stesse trasportando venticinque turisti di nazionalità francese, oltre a una guida e un capitano, quando si è ribaltata nel Golfo dell’Oman. Oltre alle tre vittime, due persone hanno riportato ferite lievi. Tre turisti francesi sono annegati in Oman: le indagini sono ancora in corso. L’imbarcazione si trovava a 2,5 miglia nautiche -poco meno di 5 km- dal porto di Sultan Qaboos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

