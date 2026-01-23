Dritto e rovescio Del Debbio spiana Martin | Questo è inaccettabile

"Ad andare a rubare? No, non a rubare, a fare rapine, basta. Cioè, come facciamo a campare, mi campi tu? Sei mia madre?": il maranza Martin lo dice in tutta tranquillità, con tono di sfida, "chiacchierando" con l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi in studio a Dritto e rovescio, il programma del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. "Ma guarda, noi ti abbiamo già campato parecchio, mi pare. Ti abbiamo campato parecchio, tu e la tua famiglia", lo gela l'ex sindaco di Cecina. "Allora, stai tu al posto mio, vai. Stai tu al posto mio, ti voglio vedere qua, ma stai zitta!", ribatte Martin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

