Giornata contro il cancro | rischia l' amputazione della gamba per un tumore; ora con un femore nuovo danza in volo sui cerchi

Jessica Nivuori rischiava l’amputazione, ma grazie a un intervento tempestivo al Gaetano Pini di Milano ora danza di nuovo, con un femore nuovo, sui cerchi. La giovane ha combattuto un tumore e, grazie alla diagnosi precoce, ha evitato di perdere la gamba.

A salvare la vita a Jessica Nivuori una diagnosi e un intervento precoci al Gaetano Pini di Milano per sostituire l'osso danneggiato dal sarcoma. Poi la chemioterapia, la riabilitazione e l'imprenditrice è tornata a 'volare'.

