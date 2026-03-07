Dramma sfiorato per Nino Frassica | ecco quello che è successo sul set di Don Matteo il racconto inaspettato

Da donnapop.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le riprese di Don Matteo, Nino Frassica ha vissuto un momento di grande tensione quando si è verificato un incidente che poteva avere conseguenze gravi, ma è stato evitato per un soffio. L’attore ha poi parlato di aver ritrovato serenità con la compagna, mentre ricorda il fatto accaduto con chiarezza e senza dettagli su eventuali responsabilità.

Un incidente evitato per un soffio e una nuova serenità accanto alla compagna: Nino Frassica racconta un episodio di grande tensione vissuto sul set di una fiction amatissima. Ecco il retroscena che pochi conoscevano Leggi anche: Nino Frassica: conosciamo sua moglie e i suoi figli, le sue origini origini e dove vive Attore, comico, volto storico della televisione italiana: Nino Frassica è da decenni uno dei personaggi più amati dal pubblico. La sua ironia surreale e il talento nel mescolare comicità e leggerezza lo hanno reso protagonista di programmi cult e fiction di successo. Dietro il sorriso, però, si nasconde anche una storia personale fatta di cambiamenti, nuovi equilibri e momenti di grande tensione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

dramma sfiorato per nino frassica ecco quello che 232 successo sul set di don matteo il racconto inaspettato
© Donnapop.it - Dramma sfiorato per Nino Frassica: ecco quello che è successo sul set di Don Matteo, il racconto inaspettato

Irene Giancontieri, Don Matteo, maestra di sci, l'angioma sul viso: «Subito dopo il provino, mi sono trovata in divisa con Nino Frassica»Per il pubblico è la Marescialla Caterina Provvedi, new entry della popolare fiction "Don Matteo" giunta alla sua quindicesima edizione.

Leggi anche: Don Matteo, il backstage con Nino Frassica su RaiPlay

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nino Frassica.

Temi più discussi: Nino Frassica, cosa fa oggi: l'ex moglie, il nuovo amore e il dramma sfiorato sul set di Don Matteo; Dopo il successo a Sanremo, Nino Frassica tra risate e commozione: da Don Matteo a ribelle che stravolge tutto; Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vado; Elena Sophia Senise, chi è la giovane promessa del cinema che ha conquistato tutti in Don Matteo 15.

nino frassica dramma sfiorato per ninoNino Frassica: due mogli, una figlia acquisita e la morte sfiorataNino Frassica è il co-conduttore della finale del Festival 2026: ecco la sua vita privata, tra amori e successo. libero.it

nino frassica dramma sfiorato per ninoNino Frassica, biografia: età, carriera, dove vive, Sanremo Top e l’amore per i gattiLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un ospite d'eccezione: Nino Frassica. L'attore e comico ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.