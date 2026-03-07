Durante le riprese di Don Matteo, Nino Frassica ha vissuto un momento di grande tensione quando si è verificato un incidente che poteva avere conseguenze gravi, ma è stato evitato per un soffio. L’attore ha poi parlato di aver ritrovato serenità con la compagna, mentre ricorda il fatto accaduto con chiarezza e senza dettagli su eventuali responsabilità.

Un incidente evitato per un soffio e una nuova serenità accanto alla compagna: Nino Frassica racconta un episodio di grande tensione vissuto sul set di una fiction amatissima. Ecco il retroscena che pochi conoscevano Leggi anche: Nino Frassica: conosciamo sua moglie e i suoi figli, le sue origini origini e dove vive Attore, comico, volto storico della televisione italiana: Nino Frassica è da decenni uno dei personaggi più amati dal pubblico. La sua ironia surreale e il talento nel mescolare comicità e leggerezza lo hanno reso protagonista di programmi cult e fiction di successo. Dietro il sorriso, però, si nasconde anche una storia personale fatta di cambiamenti, nuovi equilibri e momenti di grande tensione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dramma sfiorato per Nino Frassica: ecco quello che è successo sul set di Don Matteo, il racconto inaspettato

Irene Giancontieri, Don Matteo, maestra di sci, l'angioma sul viso: «Subito dopo il provino, mi sono trovata in divisa con Nino Frassica»Per il pubblico è la Marescialla Caterina Provvedi, new entry della popolare fiction "Don Matteo" giunta alla sua quindicesima edizione.

Leggi anche: Don Matteo, il backstage con Nino Frassica su RaiPlay

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nino Frassica.

Temi più discussi: Nino Frassica, cosa fa oggi: l'ex moglie, il nuovo amore e il dramma sfiorato sul set di Don Matteo; Dopo il successo a Sanremo, Nino Frassica tra risate e commozione: da Don Matteo a ribelle che stravolge tutto; Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vado; Elena Sophia Senise, chi è la giovane promessa del cinema che ha conquistato tutti in Don Matteo 15.

Nino Frassica: due mogli, una figlia acquisita e la morte sfiorataNino Frassica è il co-conduttore della finale del Festival 2026: ecco la sua vita privata, tra amori e successo. libero.it

Nino Frassica, biografia: età, carriera, dove vive, Sanremo Top e l’amore per i gattiLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un ospite d'eccezione: Nino Frassica. L'attore e comico ... msn.com

CHE COS’È IL GENIO Crederci sempre! Nino Frassica è passato dal BSMT - facebook.com facebook

Dopo le lacrime di Valeria Marini, Nino Frassica “si scusa” pubblicamente pubblicando un vecchio video in cui, ospite da Fabio Fazio, faceva le stesse battute sulla showgirl. In quell’occasione però lei rideva. x.com