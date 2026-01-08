Don Matteo il backstage con Nino Frassica su RaiPlay

Su RaiPlay, un approfondimento esclusivo sul dietro le quinte di Don Matteo, condotto da Nino Frassica. In occasione della quindicesima stagione, disponibile da stasera su Rai 1, questo contenuto offre uno sguardo autentico e dettagliato sul lavoro di produzione della serie, uno degli appuntamenti televisivi più longevi e apprezzati in Italia. Un’opportunità per conoscere da vicino il mondo di Don Matteo e i protagonisti che da oltre venticinque anni conquistano il pubblico.

Don Matteo come non l'avete mai visto, presentato da Nino Frassica. In concomitanza con la quindicesima stagione, al via stasera su Rai 1, arriva su RaiPlay Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo, un vero e proprio viaggio all'interno del backstage dell'amatissima serie tv, capace di intrattenere i telespettatori da venticinque anni. Tra ciak sbagliati, personaggi iconici e misteriose sparizioni, ogni episodio girato "dietro le quinte" sarà un vero e proprio tuffo nel caos esilarante della macchina produttiva. Nel corso delle varie puntate, Frassica presenterà infatti al pubblico le figure professionali che animano il set, al fine di svelare tutto quello che accade mentre si gira la fiction.

