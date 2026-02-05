Irene Giancontieri, nota al grande pubblico come la Marescialla Caterina Provvedi in

Per il pubblico è la Marescialla Caterina Provvedi, new entry della popolare fiction "Don Matteo" giunta alla sua quindicesima edizione. Ma dietro al ruolo che l'ha portata per la prima volta in tv c'è la giovanissima attrice Irene Giancontieri. Il suo personaggio - al centro di equivoci, misteri e gag divertenti e momenti di crisi - è già amatissimo dal pubblico, ma di Irene c'è ancora tanto da scoprire. Chi è Irene Giancontieri è nata a Roma il 14 febbraio 2003. Nonostante abbia un curriculum relativamente corto, Irene ha alle spalle una lunga formazione: ha frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma e ha studiato canto lirico alla RMS Roma Music School. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Irene Giancontieri, Don Matteo, maestra di sci, l'angioma sul viso: «Subito dopo il provino, mi sono trovata in divisa con Nino Frassica»

Su RaiPlay, un approfondimento esclusivo sul dietro le quinte di Don Matteo, condotto da Nino Frassica.

Irene Giancontieri entra nella quindicesima stagione di Don Matteo interpretando Caterina Provvedi, il nuovo Maresciallo.

