Quali sono i clan che comandano a Bologna e dove fanno affari

Il rapporto 2024 della DIA mette in luce la presenza consolidata delle cosche di 'ndrangheta a Bologna, evidenziando una convivenza tra diverse famiglie e clan. Queste organizzazioni continuano a dominare il territorio e a gestire attività illecite, confermando l'importanza di monitorare e contrastare il fenomeno mafioso nella regione.

Se “Aemila”, una decina di anni fa ci aveva dato la sveglia, portando alla luce le attività delle cellule di ‘ndrangheta in tutta la nostra regione, nel suo rapporto 2024, la Dia - Direzione investigativa antimafia - continua a evidenziare una conclamata “convivenza” di consorterie e famiglie. Bolognatoday.it

