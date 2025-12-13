Quali sono i clan che comandano a Bologna e dove fanno affari

Il rapporto 2024 della DIA mette in luce la presenza consolidata delle cosche di 'ndrangheta a Bologna, evidenziando una convivenza tra diverse famiglie e clan. Queste organizzazioni continuano a dominare il territorio e a gestire attività illecite, confermando l'importanza di monitorare e contrastare il fenomeno mafioso nella regione.

Se “Aemila”, una decina di anni fa ci aveva dato la sveglia, portando alla luce le attività delle cellule di ‘ndrangheta in tutta la nostra regione, nel suo rapporto 2024, la Dia - Direzione investigativa antimafia - continua a evidenziare una conclamata “convivenza” di consorterie e famiglie. Bolognatoday.it Quali sono i clan che comandano a Bologna e dove fanno affari - Se “Aemila”, una decina di anni fa ci aveva dato la sveglia, portando alla luce le attività delle cellule di ‘ndrangheta in tutta la nostra regione, nel suo rapporto 2024, la Dia - bolognatoday.it ... 1.500 case nelle mani dei clan e gli alloggi sociali di "Parco Gentile" in che mani stanno considerando che gli Assegnatari sono "vittime" di precetti, ingiunzioni di pagamento, esecuzioni, sfratti e sgomberi? LO DICIAMO NOI DELLA RETE.. La scorsa settima - facebook.com facebook Sono 29 i soggetti arrestati dalla Polizia di Stato a Bari all’esito di una vasta operazione contro il traffico di droga. Gli indagati sono tutti affiliati al clan mafioso “Conte”, attivo a Bitonto. Le indagini, avviate a seguito di diversi scontri armati per affermare l’egemo x.com

La 'Ndrangheta a Roma - Presadiretta

Video La 'Ndrangheta a Roma - Presadiretta Video La 'Ndrangheta a Roma - Presadiretta