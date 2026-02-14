Quali sono e come vengono usati o lasciati vuoti per anni i beni confiscati alle mafie

Nel Bolognese, i beni confiscati alle mafie vengono lasciati vuoti per anni o usati poco, e questo dipende dalle lunghe procedure legali che rallentano il processo di assegnazione. Molti immobili, anche di grande valore, restano abbandonati o inattivi, anche se sono stati tolti alle organizzazioni criminali. Solo in alcuni casi si è riusciti a riqualificare gli spazi, ma la maggior parte giace inutilizzata.

Abbiamo mappato gli spazi tolti alla criminalità nel Bolognese. Sono decine e decine, ma - tralasciando alcuni esempi virtuosi - in percentuale sono ancora pochi quelli restituiti alla comunità. Per mancanza di fondi, ostacoli burocratici e difficoltà varie Bologna, Pianoro, Gaggio Montano, Pieve di Cento, San Lazzaro, Granarolo, Imola. E ancora, Casalecchio, Zola Predosa, Argelato, San Giovanni in Persiceto, Anzola, Bentivoglio. L’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo. In ognuno di questi comuni del bolognese ci sono dei segni della presenza mafiosa o criminale: beni confiscati che da anni raccontano come la criminalità, organizzata e non, lavora sul territorio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La regione Emilia-Romagna si piazza tra le prime in Italia per i beni confiscati alle mafie.

