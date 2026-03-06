Laura Pirovano trionfa nella discesa di Val di Fassa battendo Aicher per soli 0.01 secondi

Laura Pirovano ha vinto la discesa di Val di Fassa, battendo Aicher di appena 0,01 secondi. Il tracciato della località italiana ha visto l’atleta ottenere la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, confermando la sua continuità in questa disciplina. La gara si è conclusa con una stretta differenza di tempo tra le due concorrenti, lasciando gli spettatori in attesa di ulteriori sviluppi.

