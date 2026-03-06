Nella discesa in Val di Fassa, Laura Pirovano ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo la gara. Aicher si è piazzata seconda, distanziata di appena 0,01 secondi. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, con il pubblico che ha assistito a una sfida serrata tra le migliori della disciplina.

Finalmente Laura Pirovano! Il giorno più atteso è arrivato per la trentina, che nella prima discesa in Val di Fassa centra non solo il primo podio, ma soprattutto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Un’emozione fortissima per Pirovano, che ha rotto questa maledizione proprio davanti ai suoi tifosi, in quella che era la sua gara numero 125 in carriera. In questa stagione, però, più volte la trentina era andata vicinissima a questo traguardo e soprattutto ora sogna in grande, visto che Pirovano è pienamente in corsa anche per provare a vincere la coppa di discesa. Un successo con il brivido e con un pizzico di fortuna, visto che Pirovano ha preceduto di solo un centesimo Emma Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - E VENNE IL GIORNO! Laura Pirovano ha vinto! Aicher beffata di 0.01 nella discesa in Val di Fassa

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: FANTASTICA PIROVANO! E’ il suo giorno?

Laura Pirovano insegue il podio: “Ottenerlo in Val di Fassa sarebbe una favola. Classifica aperta…”Laura Pirovano ha concluso al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la...

Tutto quello che riguarda Laura Pirovano.

Laura Pirovano: Se la pista è rovinata mi manca la fiducia. Quinto posto? Sono sempre lì…Laura Pirovano ha concluso al quinto posto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra ha accusato un distacco di 77 ... oasport.it

Laura Pirovano: So di fare fatica nei tratti pianeggianti, ho voglia di gareggiare in superGLaura Pirovano rimanda l'appuntamento con il primo podio della carriera ma conferma la sua ottima costanza di rendimento centrando un buon nono posto ... oasport.it