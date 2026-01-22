bando intitolato a giacobazzi premiati i due studenti vincitori

Al Tecnopolo si è svolta la cerimonia di premiazione del bando intitolato all’Ing. Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera e presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, scomparso nel marzo 2024. Durante l’evento sono stati premiati i due studenti vincitori, riconoscendo il loro merito e il contributo di Giacobazzi al settore ingegneristico e alla comunità locale.

Al Tecnopolo si è tenuta la cerimonia di premiazione del bando intitolato all’Ing. Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera dal 2020, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 2017, prematuramente scomparso nel marzo 2024. Il bando ha assegnato due borse di studio del valore di 10mila euro ciascuna a due studenti meritevoli, immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale di Unimore. Le borse di studio sono state istituite su proposta dell’Ordine degli Ingegneri e del Comune di Modena, grazie al contributo del Gruppo Hera. I vincitori del bando sono Giulia Andreoli e Lorenzo Menna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

