Zero in Condotta – Lacenodoroscuola trionfa a Visioni Verticali | due cortometraggi premiati nella sezione studenti

Lacenodoroscuola si distingue al Festival del Cinema di Potenza, vincendo due premi nella sezione studenti di Visioni Verticali. La manifestazione, dedicata ai giovani talenti, ha inaugurato questa nuova sezione, e il progetto avellinese ha ottenuto riconoscimenti importanti grazie ai suoi cortometraggi, dimostrando il talento e la creatività degli studenti coinvolti.

Visioni Verticali, il Festival del Cinema di Potenza, ha inaugurato una sezione dedicata agli studenti e il progetto avellinese si è fatto notare portando a casa due importanti riconoscimenti.Il Natale non è ancora arrivato ma a Zero in Condotta – Lacenodoro scuola, il progetto didattico per gli. La 50ª edizione del Laceno d'Oro è giunta al termine! Un'edizione speciale, piena di visioni e incontri unici, che si è conclusa con le proiezioni della sezione Irpinia Focus e Zero in Condotta legata a Laceno d'Oro Scuola.