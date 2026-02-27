Monaldi verifiche della Procura su altri due bimbi trapiantati dopo la morte del piccolo Domenico

La Procura di Napoli sta conducendo verifiche su due bambini trapiantati presso l'ospedale Monaldi, oltre a quello deceduto precedentemente. Le indagini riguardano la procedura medica e i documenti relativi ai casi, mentre le autorità controllano eventuali anomalie o irregolarità legate alle operazioni di trapianto. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata in merito ai risultati delle verifiche.

La Procura di Napoli sta facendo verifiche sulla storia di altri due bimbi trapiantati all'ospedale Monaldi di Napoli. Federconsumatori: "Approfondire anche la vicenda della piccola Pamela, morta dopo il trapianto". Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea...