La morte del piccolo Domenico Nas di nuovo al Monaldi

Il Nas indaga sulla morte di Domenico, un bambino di pochi anni, che è deceduto ieri al Monaldi. La causa sembra essere un’infezione che ha peggiorato rapidamente la salute del piccolo. I carabinieri stanno raccogliendo testimoni e analizzano i referti medici per chiarire cosa abbia provocato il decesso. La famiglia chiede risposte e spera in una spiegazione chiara sulle circostanze della perdita del loro bambino. Le indagini continuano senza sosta.

Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.