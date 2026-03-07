Un uomo di cinquant'anni di Solbiate Olona è stato diagnosticato con l’AIDS dopo aver contratto il virus senza saperlo. L’ex compagno dell’uomo è stato condannato in tribunale per aver trasmesso il virus, secondo quanto riporta la sentenza. La vicenda riguarda anche altri aspetti legati alla presenza di segreti e inganni tra le persone coinvolte.

Solbiate Olona (Varese), 7 marzo 2026 – Una vicenda drammatica, fatta di segreti e inganni. Un cinquantacinquenne è stato condannato a due anni e sei mesi per aver nascosto all’ex compagna di essere sieropositivo, una menzogna che ha condotto la cinquantenne a contrarre il virus e a vivere anni di sofferenza fisica e psicologica. La storia inizia negli anni Novanta, quando il rischio di contagio era altissimo e le campagne pubblicitarie invitavano senza tregua all’uso del profilattico. Anni dopo, il paradosso: cercando di costruire una famiglia, la donna si ritrovò invece a fare i conti con una diagnosi devastante. Oggi l'Aids non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il contagio a sua insaputa cinquantenne di Solbiate Olona si ammala di Aids: condannato l’ex compagno

Devastano il tavolo da ping pong pubblico a Solbiate Olona: scoperte tre baby vandale insospettabiliSolbiate Olona (Varese) - Salgono sul tavolo da ping pong come fosse un palco, poi iniziano a colpirne la rete d’acciaio con una furia inspiegabile,...

Lascia il compagno, lui la riempie di rose poi si attacca al campanello di casa: condannato per stalkingANCONA - La riempiva di bigliettini con scritto “ti amo, sei il mio amore, torniamo insieme”.

Contenuti utili per approfondire Solbiate Olona.

Argomenti discussi: Dopo il contagio a sua insaputa cinquantenne di Solbiate Olona si ammala di Aids: condannato l’ex compagno; Solbiate Olona: nascose l’Hiv, condannato.