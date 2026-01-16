Lascia il compagno lui la riempie di rose poi si attacca al campanello di casa | condannato per stalking

Un uomo di Ancona è stato condannato per stalking dopo aver perseguitato la sua ex compagna con apprezzamenti e regali frequenti. La vittima riceveva biglietti d’amore, rose e doni, tra cui una collana, trovandoli ovunque, anche davanti alla sua abitazione e sulla macchina. Questo comportamento persistente ha portato alla condanna, evidenziando le conseguenze di azioni intrusive e moleste.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.