Lascia il compagno lui la riempie di rose poi si attacca al campanello di casa | condannato per stalking
Un uomo di Ancona è stato condannato per stalking dopo aver perseguitato la sua ex compagna con apprezzamenti e regali frequenti. La vittima riceveva biglietti d’amore, rose e doni, tra cui una collana, trovandoli ovunque, anche davanti alla sua abitazione e sulla macchina. Questo comportamento persistente ha portato alla condanna, evidenziando le conseguenze di azioni intrusive e moleste.
ANCONA - La riempiva di bigliettini con scritto “ti amo, sei il mio amore, torniamo insieme”. Poi è passato alle rose, le trovava ovunque, sulla portiera della sua auto, davanti al portone di casa dove spediva anche mazzi di fiori e pacchettini regalo, in uno c’era anche una collana. Dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
