Rigenerazione urbana | rinaturalizzata un’area del Bosco Verde InConTro al San Paolo

Il ConnAction Day di Fastweb e Vodafone ha portato a Bari un intervento di rigenerazione urbana nel Bosco Verde InConTro, nel quartiere San Paolo. Un'iniziativa di volontariato aziendale volta a valorizzare e rinaturalizzare un'area verde, promuovendo la tutela ambientale e il coinvolgimento della comunità locale.

Il ConnAction Day, programma di volontariato aziendale di Fastweb + Vodafone, ha fatto tappa a Bari con una giornata dedicata alla rigenerazione ambientale di un'area del Bosco Verde InConTro, nel quartiere San Paolo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'amministrazione.

