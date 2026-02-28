Al via il cantiere per la rigenerazione urbana sostenibile dell' area ex Italcementi

Prende il via il più grande intervento di rigenerazione urbana del Veneto che segna una svolta storica per Monselice e i Colli Euganei. È stato presentato oggi ufficialmente l'avvio del cantiere per il progetto di Rigenerazione Urbana Sostenibile dell'area dell'ex cementificio Italcementi (chiuso dal 2015) e dell'annessa ex cava del Monte Fiorin di Monselice, un intervento destinato a trasformare profondamente uno dei più significativi siti industriali dismessi del Veneto e a inaugurare una nuova fase di sviluppo per l'intero territorio dei Colli Euganei. Con 66 ettari complessivi interessati, il progetto rappresenta il più vasto intervento di rigenerazione urbana attualmente in corso nella Regione Veneto.