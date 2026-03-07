Alle ore 18 di oggi, nel Palazzo del Monte di Pietà in Corso Garibaldi 37 a Forlì, si inaugura una mostra personale di opere del pittore forlivese Ido Erani. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 28 marzo e si concentra sulla rappresentazione di donne e del centro storico della città. La mostra presenta una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli ultimi anni.

Una mostra personale di opere del pittore forlivese Ido Erani sarà inaugurata oggi alle ore 18 nel Palazzo del Monte di Pietà in Corso Garibaldi 37, Forlì, e resterà aperta fino al 28 marzo. Si tratta di una personale dal titolo ‘Ido Erani. Io, Forlì e la mia arte’ ed è curata dallo studioso Enrico Bertoni che ha definito la pittura di Erani come un’arte che "ha la forza di abbracciare la dimensione internazionale". Ad arricchire l’inaugurazione della mostra, oggi si terrà un momento musicale con la partecipazione straordinaria del noto trombettista Nello Salza. In mostra sono esposti dipinti che celebrano la figura femminile (non a caso la rassegna è stata programmata nel periodo relativo all’8 marzo, festa della donna), ma non come semplice ritratto figurativo, quanto piuttosto come espressione di vita vissuta nei suoi vari aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne e centro storico: il cuore di Ido Erani

Serradifalco: 1,1 milioni di euro per un centro culturale che rivitalizza il cuore storico e combatte il degrado.Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, si prepara ad inaugurare un nuovo cuore pulsante per la comunità: un centro culturale polifunzionale...

Leggi anche: Love Lodi: nel centro storico il commercio si sostiene con il Cuore