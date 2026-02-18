Serradifalco | 1,1 milioni di euro per un centro culturale che rivitalizza il cuore storico e combatte il degrado

Il Comune di Serradifalco ha deciso di investire 1,1 milioni di euro per costruire un centro culturale, perché il centro storico mostra segni evidenti di degrado. La nuova struttura, che sorgerà nel cuore della città, mira a riqualificare le vie principali e a offrire spazi di incontro per i residenti. Con questo intervento, l'amministrazione vuole attirare visitatori e rivitalizzare le attività commerciali locali. Il progetto mira anche a coinvolgere le associazioni culturali del territorio, creando un punto di riferimento per tutta la comunità.

Serradifalco Rinasce: Un Centro Culturale da 1,1 Milioni di Euro Rivitalizza il Centro Storico. Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, si prepara ad inaugurare un nuovo cuore pulsante per la comunità: un centro culturale polifunzionale realizzato con un investimento di 1,1 milioni di euro provenienti da fondi regionali. L'intervento, prossimo al collaudo, mira a riqualificare l'Isolato 117, un'area del centro storico da tempo segnata dal degrado e dall'abbandono, offrendo nuovi spazi per la cultura, l'aggregazione e lo sviluppo locale. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Rosario Ristagno, sottolinea come l'opera vada oltre la semplice costruzione di un edificio, rappresentando una vera e propria rigenerazione urbana.