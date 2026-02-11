Questa mattina al Broletto di Lodi è stato presentato il progetto “Love Lodi 2026”. L’iniziativa punta a rilanciare il centro storico con eventi, promozioni e attività che coinvolgono cittadini e negozianti. Dal 14 febbraio, il cuore della città diventa un laboratorio aperto a tutti, per sostenere il commercio e rafforzare il senso di comunità.

Lodi, 11 febbraio 2026 – Un San Valentino che diventa socialità urbana. È stato presentato presso la sala Capigruppo del Broletto, il progetto “Love Lodi 2026”, un'iniziativa che dal 14 febbraio trasformerà il centro storico in un laboratorio di marketing territoriale, partecipazione civica e innovazione sociale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: sostenere il commercio di vicinato e riportare le persone nelle piazze e nelle botteghe, in risposta all’impersonalità dell’e-commerce e alla frammentazione delle relazioni. Una vera e propria risposta all'isolamento digitale e alla crisi del commercio di prossimità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Love Lodi: nel centro storico il commercio si sostiene con il Cuore

