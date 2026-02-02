Picchia una donna a Padova e poi ferisce tre agenti 35enne fuori di sé arrestato

Un uomo di 35 anni senegalese è stato arrestato a Padova dopo aver aggredito una donna e tre agenti di polizia. L’uomo, visibilmente fuori di sé, ha colpito la donna e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermarlo e mettere fine alla scena di violenza.

Eseguito un arresto a Padova. Un cittadino senegalese di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo essersi reso responsabile di aggressione ai danni di una donna e di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante le fasi del controllo. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, era sottoposto a obbligo di dimora e destinatario di misure cautelari. L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Questura di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un uomo senegalese, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una donna con dei pugni e poi ha ferito tre agenti durante un tentativo di arresto a Padova.

Un uomo irregolare ha aggredito una donna a pugni in volto, poi ha ferito tre agenti intervenuti.

