Terrore al bancomat Una donna scippata e l’altra rapinata e pestata

Due donne sono state vittime di due episodi diversi allo stesso bancomat. La prima è riuscita a perdere la borsa senza particolari problemi, mentre la seconda ha reagito e ha rischiato di finire male. Il ladro è fuggito subito dopo il primo colpo, ma quando ha incontrato la seconda vittima, la situazione si è fatta più complicata e le conseguenze sono state più brutali.

Due vittime, due donne. Lo stesso Bancomat, modalità del tutto simili. Esiti differenti. Perché se il primo colpo è filato "liscio", senza complicazioni per il balordo che è potuto dileguarsi rapidamente, nel secondo caso, la vittima presa di mira ha reagito, cercando di salvare la borsa e rimediando, senza che il rapinatore avesse particolare riguardo per lei, diversi colpi in varie parti del corpo. Un pestaggio, con ferite guaribili in 20 giorni. Il responsabile è stato individuato e arrestato. Si tratta di un 37enne con precedenti. È accusato di aver derubato le due donne allo stesso sportello bancomat di San Sisto; nello specifico il sospettato è accusato di furto con strappo per il primo dei due colpi che gli vengono attribuiti, e di rapina con lesioni personali per il secondo episodio, nel quale la vittima è rimasta ferita ed è stato necessario il ricorso alle cure mediche.

